Crolla a New York Charles River Laboratories International

(Teleborsa) - In forte ribasso Charles River Laboratories International , che mostra un -7,64%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Charles River Laboratories International , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Charles River Laboratories International evidenzia un declino dei corsi verso area 152,5 USD con prima area di resistenza vista a 163. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 149.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



