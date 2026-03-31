New York: rally per Seagate Technology
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda americana attiva nel settore storage, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,08%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Seagate Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 372,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 385,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 363,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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