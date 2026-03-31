New York: risultato positivo per JP Morgan
(Teleborsa) - Avanza la società finanziaria con sede a New York, che guadagna bene, con una variazione del 3,35%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del colosso finanziario americano rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di JP Morgan mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 287,3 USD con area di resistenza individuata a quota 297. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 281,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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