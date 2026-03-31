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Piazza Affari: positiva la giornata per l'indice dei titoli bancari in Italia
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31 marzo 2026 - 10.00
Il
Comparto bancario a Piazza Affari
guadagna l'1,28% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 30.042,32 punti.
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