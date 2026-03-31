SILVER del 30/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 marzo
Composto rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,32%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'argento ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 71,19. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 73,48, mentre il primo supporto è stimato a 68,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)