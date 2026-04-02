Milano 2-apr
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Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,78%

L'Indice Hang Seng termina a 25.096,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,78%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dello 0,78% e chiude a 25.096,99 punti.
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