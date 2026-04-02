Milano
2-apr
45.625
0,00%
Nasdaq
2-apr
24.046
0,00%
Dow Jones
2-apr
46.505
0,00%
Londra
2-apr
10.436
0,00%
Francoforte
2-apr
23.168
0,00%
Lunedì 6 Aprile 2026, ore 06.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,19% alle 16:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,19% alle 16:00
Il FTSE MIB si muove a 45.171,82 punti
In breve
,
Finanza
02 aprile 2026 - 16.00
Milano, in perdita dell'1,19% alle 16:00, tratta in ribasso a 45.171,82 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,91% alle 10:30
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -2,17% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,92% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,40% alle 13:00
Titoli e Indici
FTSE MIB
0,00%
Altre notizie
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,48% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,11% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,06% alle 10:30
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,22% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,75% alle 16:00
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,95%
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto