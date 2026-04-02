Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,19% alle 16:00

Il FTSE MIB si muove a 45.171,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,19% alle 16:00
Milano, in perdita dell'1,19% alle 16:00, tratta in ribasso a 45.171,82 punti.
Condividi
```