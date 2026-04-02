Francoforte: calo per Rational Aktiengesellschaft
(Teleborsa) - Retrocede Rational Aktiengesellschaft, con un ribasso del 2,48%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Rational Aktiengesellschaft mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,48%, rispetto a -0,88% del MDAX).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 625,5 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 634. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 642,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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