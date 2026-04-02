Francoforte: calo per Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Retrocede Rational Aktiengesellschaft , con un ribasso del 2,48%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Rational Aktiengesellschaft mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,48%, rispetto a -0,88% del MDAX ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 625,5 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 634. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 642,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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