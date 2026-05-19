Francoforte: positiva la giornata per Rational Aktiengesellschaft
(Teleborsa) - Bene Rational Aktiengesellschaft, con un rialzo del 2,01%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rational Aktiengesellschaft evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rational Aktiengesellschaft rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Rational Aktiengesellschaft, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 652,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 663,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 645,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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