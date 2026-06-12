Francoforte: brillante l'andamento di Rational Aktiengesellschaft

(Teleborsa) - Scambia in profit Rational Aktiengesellschaft , che lievita del 3,51%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rational Aktiengesellschaft rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Rational Aktiengesellschaft si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 646,8 Euro. Prima resistenza a 673,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 630,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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