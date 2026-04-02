Francoforte: performance negativa per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia del cemento tedesca , che passa di mano con un calo del 3,23%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HeidelbergCement , che fa peggio del mercato di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 178,7 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 175,6. L'equilibrata forza rialzista del big cementiero tedesco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 181,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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