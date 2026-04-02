Francoforte: performance negativa per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia del cemento tedesca, che passa di mano con un calo del 3,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HeidelbergCement, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 178,7 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 175,6. L'equilibrata forza rialzista del big cementiero tedesco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 181,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```