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Francoforte: balza in avanti HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti HeidelbergCement
Seduta vivace oggi per la compagnia del cemento tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,57%.
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