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Si muove in ribasso HeidelbergCement a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso HeidelbergCement a Francoforte
Scende sul mercato la compagnia del cemento tedesca, che soffre con un calo del 5,82%.
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