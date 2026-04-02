Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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GOLD dell'1/04/2026

Finanza
GOLD dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Giornata all'insegna degli acquisti per il metallo giallo che ha terminato in rialzo attestandosi a 4.758,8.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4.581,6. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4.847,4. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 5.113,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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