New York: brusca correzione per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda di analisi e business intelligence , che mostra un -4,22%.



La tendenza ad una settimana di MicroStrategy Incorporated è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 116 USD con tetto rappresentato dall'area 119,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 114,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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