New York: brusca correzione per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda di analisi e business intelligence, che mostra un -4,22%.
La tendenza ad una settimana di MicroStrategy Incorporated è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 116 USD con tetto rappresentato dall'area 119,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 114,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```