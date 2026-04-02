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New York: violenta contrazione per MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per MicroStrategy Incorporated
Retrocede molto l'azienda di analisi e business intelligence, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,22%.
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