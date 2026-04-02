Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Oro: 4.590,7 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.590,7 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.590,7 dollari l'oncia (-3,53%) alle 08:30.
Condividi
```