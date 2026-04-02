Milano 2-apr
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Si muove in ribasso l'EURO STOXX Industrial Goods & Services a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso l'EURO STOXX Industrial Goods & Services a Eurozona
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica crolla dell'1,94%, scendendo fino a 1.518,75 punti.
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