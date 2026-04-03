Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Giornata poco mossa per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 2 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,70% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Eurostoxx 50 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 5.782, mentre i supporti sono stimati a 5.555. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 6.009.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)