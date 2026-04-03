Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Borsa: Shanghai in flessione dello 0,24% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.882,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,24% alle 05:48
Shanghai riporta un contenuto ribasso dello 0,24% alle 05:48 e continua le contrattazioni a 3.882,69 punti.
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