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/ Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,87%
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,87%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.177,92 punti
In breve
,
Finanza
14 maggio 2026 - 09.20
Si è mossa in territorio negativo Shanghai, in ribasso dello 0,87%, archiviando la giornata a 4.177,92 punti.
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