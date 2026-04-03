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New York: andamento sostenuto per LyondellBasell Industries

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per LyondellBasell Industries
Scambia in profit la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che lievita del 3,77%.
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