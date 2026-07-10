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New York: andamento sostenuto per Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Honeywell International
Avanza il produttore di apparecchiature industriali, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.
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