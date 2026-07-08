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New York: andamento sostenuto per Dell Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Dell Technologies
Rialzo marcato per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che tratta in utile del 3,10% sui valori precedenti.
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