Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

New York: brillante l'andamento di Etsy

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Etsy
Avanza il gestore di una piattaforma di e-commerce, che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.
Condividi
```