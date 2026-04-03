New York: giornata depressa per BorgWarner

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di componenti per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici , che presenta una flessione del 3,19% sui valori precedenti.



L'andamento di BorgWarner nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di BorgWarner suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,06 USD con tetto rappresentato dall'area 53,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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