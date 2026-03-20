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New York: giornata depressa per Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Honeywell International
Sottotono il produttore di apparecchiature industriali, che passa di mano con un calo del 2,94%.
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