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New York: giornata depressa per Honeywell International
Migliori e peggiori
,
In breve
20 marzo 2026 - 18.00
Sottotono il
produttore di apparecchiature industriali
, che passa di mano con un calo del 2,94%.
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