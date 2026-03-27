Milano
17:17
43.335
-0,84%
Nasdaq
17:17
23.310
-1,17%
Dow Jones
17:17
45.481
-1,04%
Londra
17:17
9.958
-0,14%
Francoforte
17:17
22.299
-1,39%
Venerdì 27 Marzo 2026, ore 17.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: giornata depressa per Amazon
New York: giornata depressa per Amazon
Migliori e peggiori
,
In breve
27 marzo 2026 - 16.10
Composto ribasso per il
colosso dell'e-commerce
, in flessione del 2,95% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: scambi negativi per Amazon
New York: scambi in positivo per Amazon
New York: scambi al rialzo per Amazon
New York: scambi in positivo per Amazon
Titoli e Indici
Amazon.Com
-3,32%
Altre notizie
New York: balza in avanti Amazon
New York: nuovo spunto rialzista per Amazon
New York: balza in avanti Amazon
New York: andamento sostenuto per Amazon
New York: andamento negativo per Amazon
New York: calo per Amazon
Guide
Stagflazione: cos’è, perché fa paura e quali strumenti hanno le banche centrali oltre ai tassi
La stagflazione è un concetto tornato in modo prepotente nel dibattito europeo, perché il Vecchio Continente si trova di nuovo davanti a una combinazione che solo fino a pochi mesi fa sembrava meno...
leggi tutto