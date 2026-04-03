New York: positiva la giornata per IBM
(Teleborsa) - Scambia in profit la "Big Blue", che lievita del 2,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'azienda di Armonk è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 250,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 243,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 257,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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