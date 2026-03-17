New York: brillante l'andamento di IBM

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della "Big Blue" , con una variazione percentuale del 2,42%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IBM rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo dell' azienda di Armonk si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 257,3 USD. Supporto stimato a 251,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 263,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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