Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

PALLADIUM del 2/04/2026

Finanza
PALLADIUM del 2/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile

Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso, che guadagna bene e porta a casa un +0,9%.

Le tendenza di medio periodo del palladio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.541,3. Supporto stimato a 1.439,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.642,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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