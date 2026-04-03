PALLADIUM del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso, che guadagna bene e porta a casa un +0,9%.
Le tendenza di medio periodo del palladio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.541,3. Supporto stimato a 1.439,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.642,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)