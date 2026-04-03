Sakura Internet vola del 20% dopo l’annuncio dell’investimento da 10 miliardi di Microsoft nell’AI

(Teleborsa) - Le azioni di Sakura Internet
hanno registrato un balzo del 20,2% venerdì, dopo l’annuncio che Microsoft investirà 10 miliardi di dollari in Giappone
tra il 2026 e il 2029 per sviluppare infrastrutture di intelligenza artificiale, rafforzare la cybersecurity e formare un milione di ingegneri e sviluppatori entro il 2030.
Il progetto prevede una partnership tra Sakura Internet, SoftBank
Corp. e Microsoft
, per fornire risorse di calcolo AI, inclusi i processori grafici (GPU) situati in Giappone. L’obiettivo è elaborare i dati a livello locale e supportare lo sviluppo di sistemi avanzati, come modelli linguistici di grandi dimensioni.
L’annuncio è avvenuto durante la visita in Giappone del vicepresidente e presidente di Microsoft, Brad Smith
, che ha incontrato il primo ministro Sanae Takaichi. Microsoft ha sottolineato che circa 1 persona su 5 in età lavorativa in Giappone usa strumenti di intelligenza artificiale generativa, rispetto alla media globale di 1 su 6, evidenziando la crescente domanda di servizi cloud e AI nel Paese.
In parallelo, SoftBank e Microsoft Japan stanno valutando una soluzione congiunta che permetterebbe ai clienti di Microsoft Azure di utilizzare la piattaforma di calcolo AI di SoftBank. Durante la stessa seduta, le azioni di SoftBank Group sono salite dello 0,22%, mentre SoftBank Corp. ha segnato un incremento dell’1,02%.(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)