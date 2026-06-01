Softbank diventa la società a maggior capitalizzazione in Giappone e supera Toyota

(Teleborsa) - SoftBank Group , società di investimento in startup tecnologiche, con un balzo odierno del 14% alla Borsa di Tokyo ed un nuovo record storico, è diventata l'azienda a maggiore capitalizzazione del Giappone, raggiungendo i 48,8 trilioni di yen (306,0 miliardi di dollari). Performance che si confronta con l'indice Nikkei che ha chiuso a +0,9% dopo aver toccato un nuovo massimo a oltre 67mila punti.



A spingere gli acquisti, è l'annuncio, da parte della holding, di un maxi investimento da 75 miliardi di euro in una serie di data center per l'intelligenza artificiale in Francia.



Softbank supera così Toyota Motor , calata del 4,5% nella seduta odierna, con capitalizzazione scesa a 45,9 trilioni, dopo aver perso un primato ventennale.

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