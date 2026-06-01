Softbank diventa la società a maggior capitalizzazione in Giappone e supera Toyota
(Teleborsa) - SoftBank Group, società di investimento in startup tecnologiche, con un balzo odierno del 14% alla Borsa di Tokyo ed un nuovo record storico, è diventata l'azienda a maggiore capitalizzazione del Giappone, raggiungendo i 48,8 trilioni di yen (306,0 miliardi di dollari). Performance che si confronta con l'indice Nikkei che ha chiuso a +0,9% dopo aver toccato un nuovo massimo a oltre 67mila punti.
A spingere gli acquisti, è l'annuncio, da parte della holding, di un maxi investimento da 75 miliardi di euro in una serie di data center per l'intelligenza artificiale in Francia.
Softbank supera così Toyota Motor, calata del 4,5% nella seduta odierna, con capitalizzazione scesa a 45,9 trilioni, dopo aver perso un primato ventennale.
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