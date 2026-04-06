Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,78% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta in utile a 53.536,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,78% alle 08:20
Spunto rialzista dello 0,78% per Tokyo, alle 08:20, che continua le contrattazioni a 53.536,36 punti.
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