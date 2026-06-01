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Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,07% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 67.038,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,07% alle 04:50
Spunto rialzista dell'1,07% per Tokyo, alle 04:50, che continua le contrattazioni a 67.038,24 punti.
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