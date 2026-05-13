Milano 14:54
48.995 +0,01%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 14:54
10.255 -0,10%
Francoforte 14:54
24.035 +0,33%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,71% alle 08:20

Il Nikkei 225 allunga a 63.188,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,71% alle 08:20
Risultato positivo dello 0,71% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 63.188,49 punti.
Condividi
```