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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,34% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 45.779,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,34% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,34% alle 13:00, tratta a 45.779,31 punti.
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