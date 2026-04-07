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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,34% alle 13:00
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 45.779,31 punti
In breve
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Finanza
07 aprile 2026 - 13.00
Milano, in progresso dello 0,34% alle 13:00, tratta a 45.779,31 punti.
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