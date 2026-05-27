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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,35% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 50.073,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,35% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,35% alle 13:00, tratta a 50.073,75 punti.
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