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/ Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,43% alle 10:30
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,43% alle 10:30
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 50.038,28 punti
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29 maggio 2026 - 10.30
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Milano, in progresso dello 0,43% alle 10:30, tratta a 50.038,28 punti.
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