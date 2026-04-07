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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
07 aprile 2026 - 15.00
In lieve calo l'
indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che continua la giornata sotto la parità a 1.524,66 punti.
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