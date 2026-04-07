Milano 16:13
45.359 -0,58%
Nasdaq 16:13
23.857 -1,39%
Dow Jones 16:13
46.268 -0,86%
Londra 16:13
10.353 -0,79%
Francoforte 16:13
22.883 -1,23%

Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In lieve calo l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata sotto la parità a 1.524,66 punti.
Condividi
```