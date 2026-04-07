Francoforte: nuovo spunto rialzista per RTL

(Teleborsa) - Balza in avanti RTL , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.



L'andamento di RTL nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di RTL è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```