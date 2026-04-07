Francoforte: nuovo spunto rialzista per RTL
(Teleborsa) - Balza in avanti RTL, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
L'andamento di RTL nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di RTL è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```