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Francoforte: positiva la giornata per RTL

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per RTL
Apprezzabile rialzo per RTL, in guadagno del 3,78% sui valori precedenti.
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