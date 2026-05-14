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Francoforte: scambi al rialzo per RTL

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per RTL
(Teleborsa) - Seduta positiva per RTL, che avanza bene del 3,78%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di RTL rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di RTL segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29,37 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30,72. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 28,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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