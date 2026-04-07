New York: acquisti a mani basse su Humana

(Teleborsa) - Rialzo per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,10%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Humana evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Humana rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Humana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 201,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 191,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 211,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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