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Piazza Affari: acquisti a mani basse su Danieli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: acquisti a mani basse su Danieli
Grande giornata per la multinazionale friulana, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,03%.
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