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/ Piazza Affari: acquisti a mani basse su Danieli
Piazza Affari: acquisti a mani basse su Danieli
Migliori e peggiori
,
In breve
26 marzo 2026 - 09.35
Grande giornata per la
multinazionale friulana
, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,03%.
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