New York: risultato positivo per Charter Communications

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi di comunicazione a banda larga , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.



La tendenza ad una settimana di Charter Communications è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Charter Communications resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 227,4 USD. Supporto visto a quota 219,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 235,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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