New York: risultato positivo per Charter Communications
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi di comunicazione a banda larga, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.
La tendenza ad una settimana di Charter Communications è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Charter Communications resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 227,4 USD. Supporto visto a quota 219,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 235,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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