Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
Chiusura negativa per l'Eurostoxx 50, con un ribasso dell'1,05%.
Lo scenario dell'Eurostoxx 50 che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 5.539. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 5.730 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 5.445.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)