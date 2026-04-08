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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Chiusura negativa per l'Eurostoxx 50, con un ribasso dell'1,05%.

Lo scenario dell'Eurostoxx 50 che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 5.539. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 5.730 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 5.445.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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