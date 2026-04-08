Milano 9:23
47.125 +3,77%
Nasdaq 7-apr
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Dow Jones 7-apr
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Londra 9:23
10.625 +2,67%
24.037 +4,87%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Contenuto ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in flessione dello 0,47%.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46.143. Rischio di eventuale correzione fino al target 44.252. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 48.035.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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