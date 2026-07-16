Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Milano, con una flessione dello 0,85%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.722 con primo supporto visto a 52.241. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 52.071.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)