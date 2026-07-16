Milano 9:36
52.267 -0,28%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:36
10.463 -0,50%
24.899 -0,40%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Milano, con una flessione dello 0,85%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.722 con primo supporto visto a 52.241. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 52.071.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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