Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Composto ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dell'1,46% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.574 con primo supporto visto a 51.750. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 51.475.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)