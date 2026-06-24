Milano 9:11
51.883 -0,27%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 9:10
10.424 -0,05%
24.763 -0,53%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Composto ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dell'1,46% sui valori precedenti.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52.574 con primo supporto visto a 51.750. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 51.475.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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